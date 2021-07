Mit einem Knaller startet die Oberliga in die neue Saison. Denn am Freitag, 13. August (19.30 Uhr), empfängt TuS Mechtersheim zuhause den FC Speyer 09, wie Heiko Magin, Teammanager der Römerberger am Mittwochmittag der RHEINPFALZ mitteilte.

Dagegen fällt das für dieses Wochenende geplante Trainingslager mit Hotelübernachtung aus und steigt am letzten Wochenende auf dem eigenen Gelände. Dann gibt es am Samstagnachmittag ein Heimspiel gegen Landesligist FSV Offenbach.

„Wir haben vom Ablauf her etwas umgeplant“, erklärte Magin. Am Mittwochabend (19 Uhr) geht’s kurzfristig in Altrip gegen TuS Altleiningen (Landesliga), am Samstag (17 Uhr) zum 1. FC Bruchsal (Verbandsliga).