TuS Mechtersheim, Tabellenzweiter der Oberliga Süd, startet am Donnerstag, 5. Januar (18.15 Uhr) in seine Vorbereitung nach der Winterpause. Am Samstag, 7. Januar, folgt gleich der Höhepunkt, wenn es zum Testen zum abstiegsgefährdeten Zweitligisten SV Sandhausen geht.

Heißer Auftakt

Weitere Spiele, alle auswärts gegen Verbandsligisten Sa, 21. Januar (14), ASV Fußgönheim; Dienstag, 24. Januar (19), VfL Neckarau; Samstag, 28. Januar (14), FC Bruchsal; Dienstag, 31. Januar (19), Jahn Zeiskam; Samstag, 4. Februar (14), VfR Mannheim; Samstag, 11. Februar (11); Astoria Walldorf II.

Die Fortsetzung der Runde an der heimischen Kirschenallee birgt Zündstoff: Freitag, 17. Februar (19), Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II; Montag, 27. Februar (19), Derby gegen FV Dudenhofen.