Die Hitzeschlacht, so Co-Trainer Marco Coppola im Gespräch mit der RHEINPFALZ, ist 3:1 (1:1) für seinen Oberligisten TuS Mechtersheim beim tieferklassigen ASV Fußgönheim ausgegangen.

Und wieder kam Mechtersheim etwas schwer in die Partie. Coach Coppola: „Wir hatten eine harte Trainingswoche.“ In der Halbzeit, der Schiedsrichter gewährte zudem in jeder Hälfte eine Trinkpause, habe der TuS angepasst und feinjustiert.

Erste Tore

„Die zweite Halbzeit war einfacher. Sie war gut“, meinte Coppola und freute sich über gelungene Positionswechsel und viele große Torchancen. Zwei Neuzugänge drehten mit ihren Treffern für Römerberg das Match: Ramzy Yahaya (2) und Geri Hasa per Freistoß.

Kazuaki Nishinaka fiel mit muskulären Problemen aus. Aufgrund der 15-Mann-Regel bestritten Thomas Meier, Paul Brömmer und Ryoji Matsumura. Ersatztraining, Arlind Berisha nach seiner Verletzung noch in abgeschwächter Form.