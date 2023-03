Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ziel Oberliga-Aufstiegsrunde ist für den TuS Mechtersheim noch lange nicht in trockenen Tüchern. Die Niederlage in Diefflen hat das schmerzlich verdeutlicht. Gegen das Spitzenteam FC Hertha Wiesbach will die Mannschaft heute, 15.30 Uhr, wieder zu Hause punkten.

Auch im Fußball wiederholt sich manchmal die Geschichte. Für den TuS Mechtersheim ist das eine eher unangenehme Erfahrung. Denn auch im Hinspiel der Vorrunde reiste die Mannschaft von Trainer Ralf