Oberligist TuS Mechtersheim ist am sogenannten Deadline-Day im Sommertransferfenster noch einmal aktiv gewesen. Melesse Frauendorf (20) kommt von der Regionalliga-Mannschaft der TSG Hoffenheim an die Kirschenallee. Der Deutsch-Äthiopier ist laut Teammanager Heiko Magin defensiv wie offensiv auf den Außenbahnen einsetzbar.

„Er hat in Hoffenheim bereits in den Jugendmannschaften eine gute Ausbildung erhalten und ist eine Verstärkung“, erläutert Magin. Frauendorf war seit 2013 in Hoffenheim lief in der deutschen U15-Nationalmannschaft auf. Sein jüngerer Bruder Melkamu (18) spielt für die U21 des FC Liverpool und trainiert mit dem Premier-League-Team.

Zurück in Mechtersheim ist Torwarttrainer Nedeljko Bozic. Der 42-jährige Kroate war bereits in der Saison 2020/21 als Übungsleiter in Römerberg, nachdem er die Runde davor noch beim FC Speyer 09 wirkte. In der abgelaufenen Saison betreute er die U17 des 1. FC Kaiserslautern. „Wir freuen uns, dass er zurück ist und gemeinsam mit Nazmi Seyman die Übungseinheiten übernimmt“, erklärt Magin.