Everest Sulejmani schließt sich im Sommer Fußballoberligist TuS Mechtersheim an, wie der Verein berichtete. Der 19-Jährige bringt Erfahrungen von den Unter-19-Jährigen von Wormatia Worms sowie dem 1. FC Kaiserslautern mit.

In Römerberg trifft Sulejmani auf seine Freunde und früheren Weggefährten Leo Klein sowie Fabian Niemann. Unterdessen steigt der Test des TuS am Samstag (13 Uhr) gegen SpVgg Greuther Fürth II (Regionalliga) nun doch nicht in Sinsheim, sondern beim TB Jahn Zeiskam.