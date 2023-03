Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Rückenwind aus dem Trierspiel fährt der TuS Mechtersheim am Samstag zum SV Gonsenheim (16 Uhr). Allerdings liegen ein paar Schatten auf der Oberligapartie.

Höhepunkt der Heimfahrt am Mittwochabend war gegen Mitternacht. Trainer Ralf Gimmy feierte am Donnerstag Geburtstag. Neben dem Punkt in Trier überreichte ihm seine Mannschaft ein Präsent und