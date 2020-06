Oberligist TuS Mechtersheim hat Nedi Bozic (bislang Oberliga-Aufsteiger FC Speyer 09) als neuen Torwarttrainer verpflichtet. Das hat Dieter Demmerle, Stellvertretender Vorsitzender der Mechtersheimer, am Donnerstagmorgen der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Bozic tritt die Nachfolge von Stefan Veth an, der in den vergangenen Jahren auch mit Peter Klug als Nummer 1 arbeitete. Klug verlässt nun den TuS zu Konkurrent Arminia Ludwigshafen. Veths Sohn und Torjäger Eric schließt sich TSG Jockgrim an.

„Wir wollten etwas anderes machen und neue Wege gehen“, meinte Sportvorstand Demmerle: „Stefan hat super, sehr gute Arbeit geleistet. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“ Bozic sei jung, gut ausgebildet und umworben gewesen.

Derweil läuft auch beim TuS in der Corona-Krise der Trainingsbetrieb für die dort beheimateten Teams der JSG Römerberg an, informierte Demmerle. Für die erste Mannschaft sei das nur diskutiert worden, obwohl sich einige Akteure schon wünschten, mal wieder einen Ball am Fuß zu haben. Sie absolvierten weiter Laufeinheiten.