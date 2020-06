Ramzy Yahaya (22) von der SG Unter-Absteinach (Verbandsliga Süd Hessen) schließt sich Oberligist TuS Mechtersheim an. Er kommt für verschiedene Positionen im Offensivbereich in Frage. „Wir bekommen einen jungen und talentierten Spieler, der bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen will“, sagte der Sportliche Leiter der Mechtersheimer, Jannick Immel: „Er bringt eine hohe Grundschnelligkeit, einen zielstrebigen Zug zum Tor und Torgefahr mit.“ Zuvor spielte Yahaya schon bei der TSG Weinheim in der Oberliga Baden sowie beim SV Sandhausen II (Verbandsliga Baden).