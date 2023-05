Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Schwung aus der guten Partie gegen Waldalgesheim will Oberligist TuS Mechtersheim auch am Samstag, 15.30 Uhr, mit ins zweite Heimspiel der Meisterrunde gegen SV Gonsenheim mitnehmen. Allerdings wechselt die Gemütslage an der Kirschenallee derzeit schnell.

Irgendwo zwischen sehr zufrieden und äußerst betrübt – das beschreibt aktuell am besten die Stimmung im Mechtersheimer Lager. Auf der einen Seite hat sich laut Teamchef Heiko Magin die Mannschaft