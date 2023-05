Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Auftakt der Oberliga ins neue Jahr steht am Freitag gleich das Spitzenspiel an. Wenn der TuS Mechtersheim auf die U21 des 1. FC Kaiserslautern trifft, ist ein Spieler dabei, der in dieser Runde auf beiden Seiten zum Einsatz kommt.

Für Robin Muth ist die Begegnung zwischen dem Tabellenzweiten Mechtersheim und Primus FCK II (19 Uhr) kein gewöhnliches Spiel. Der 22-Jährige spielte am 10. Dezember in Wiesbach noch im Trikot der