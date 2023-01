Bezirksligist TuS Mechtersheim II hat beim Turnier des TB Jahn Zeiskam am Dienstag die Endrunde am Freitag erreicht. Die Zeiskamer richten den Budenzauber in der Bellheimer Spiegelbachhalle anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens aus. In der Vorrunde unterlag Mechtersheim zunächst SV Weingarten (A-Klasse) 1:2.

Danach besiegte die Mannschaft von Trainer Sven Fischer Türk Germersheim/TV Westheim 3:1 und FVgg Neudorf 4:3, beendete damit die Gruppe als Zweiter hinter Weingarten. 24 Teams gehen an den Start. Am Mittwochabend stiegen FV-Hanhofen (B-Klasse) und die Verbandsliga-A-Junioren des JFV Ganerb 12 ins Geschehen ein.