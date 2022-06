Auch beim TuS Mechtersheim (Oberliga) endet die vielleicht kürzeste Sommerpause ever schon wieder. Nach zwei individuellen Läufen startet am Donnerstag (18.15 Uhr) die Vorbereitung. Schon am Sonntag, 26. Juni (17), testet die Mannschaft von Trainer Ralf Gimmy beim zwei Klassen tiefer angesiedelten FSV Offenbach.

Weitere Partien vereinbarte das Urgestein gegen TuS Rüssingen (Verbandsliga, Samstag, 2. Juli, 16), 1. FC Bruchsal (Verbandsliga, Freitag, 15. Juli, 19.30, in Germersheim), Jahn Zeiskam (Verbandsliga, Freitag, 22. Juli, 19).

Im Schwarzwald

Beim eigenen Vorbereitungsturnier misst sich Mechtersheim mit dem gerade abgestiegenen FC Speyer 09 (Mittwoch, 13. Juli, 19.15). Montags darauf folgen die Platzierungsspiele. Das Trainingslager in Enzklösterle (Schwarzwald) bezieht der TuS von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Juli.

Dort geht’s gegen ATSV Mutschelbach (Oberliga, Freitag, 18.15) und zum Abschluss zum SV Erlenbach (B-Klasse, Sonntag, 16 Uhr).