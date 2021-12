Nach jeweils drei individuellen Läufen in den ersten beiden Januar-Wochen bittet Ralf Gimmy, Trainer des Oberligisten TuS Mechtersheim, die Seinen erstmals wieder am Montag, 17. Januar (18.15 Uhr) auf den Platz. Acht Vorbereitungsspiele setzt der Coach jeweils auswärts im Samstag-Dienstag-Rhythmus an.

Dabei kommt es auch zum Duell mit Oberliga-Konkurrent FC Speyer 09 (Samstag, 12. Februar, 14.30). Die Mannschaften trafen nämlich bereits zweimal um Punkte aufeinander. Los geht’s aber gegen Verbandsligist SV Waldhof II (Samstag, 22. Januar, 14). Es folgen am Dienstag darauf FV Brühl (Landesliga, 19), Jahn Zeiskam (Verbandsliga, Samstag, 29. Januar, 14). SV Ruchheim (Landesliga, Dienstag, 1. Februar, 19.15), FG Mutterstadt (Bezirksliga, Samstag, 5. Februar, 15) und Fortuna Heddesheim (Verbandsliga, Samstag, 19. Februar, 14).

Ein Fragezeichen steht noch hinter FSV Offenbach (Landesliga, Dienstag, 8. Februar, 19).