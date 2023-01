Mittelstürmer Maximilian Krämer verlässt im Sommer den Verbandsligisten FC Bienwald Kandel und wechselt zum Oberligisten TuS Mechtersheim, wo er schon von 2015 bis 2017 spielte. Der 26-Jährige kam im Januar 2021 zum FCB und erzielte in der laufenden Saison fünf Treffer.

Die Zusage für die nächste Saison gab derweil der offensive Mittelfeldspieler Valentino Zuch (21), der vor der Runde von Verbandsligist FC Speyer 09 kam. Das hat Mechtersheims Sportdirektor Heiko Magin unserer Zeitung mitgeteilt.

Über Berater Orhan Lokurlu organisierte der TuS einen anderen Test für die ausfallende Partie gegen ASV Fußgönheim (Verbandsliga) am Samstag. Um 13 Uhr geht’s in Sinsheim (Schwimmbadweg 7) gegen Bayern-Regionalligist SpVgg Greuther Fürth II. Magin kündigte weitere Personalien für die kommenden Tage an.