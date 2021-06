Yanick Haag ist der erste Torschütze von Oberligist TuS Mechtersheim in der neuen Saison. Er traf am Sonntag beim 2:2 (1:1) im Test in Altrip gegen Verbandsligist SV Waldhof II. David Reitarow, ein weiterer Neuzugang, traf vor 150 Zuschauern, darunter etlichen Waldhöfern, zum Endstand.

„Es war ein sehr ansehnliches Testspiel, ein richtig guter Test“, sagte Mechtersheims Teammanager Heiko Magin im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Waldhof sei mit sechs Mann aus dem Drittligakader angetreten, die bis zuletzt über Praxis verfügten: „Sie haben eine richtig gute Mannschaft.“

Der TuS setzte 17 Feldspieler ein. Für Florian Simon reichte es nicht, dafür für Robin Muth und Kevin da Silva Arnold. Der nächste Test folgt möglicherweise schon am Samstag gegen den VfR Kaiserslautern.