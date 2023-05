Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Fußball ist an die Kirschenallee im Römerberger Ortsteil Mechtersheim zurückgekehrt. Die Null steht am Ende. Allerdings muss der TuS Mechtersheim in der Offensive zulegen, will er sich in der oberen Hälfte der Tabelle positionieren.

Wer am Mittwochabend als Zuschauer ins Stadion will, muss sich anmelden. Am besten geht das über die Homepage des TuS Mechtersheim. Dort kann gleich die Liste mit den Personalien ausgefüllt