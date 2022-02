Malcolm Little hütet auch in der kommenden Saison das Tor des Oberligisten FV Dudenhofen, wie dieser am Mittwochmorgen informierte. Damit gewann der FVD auf einer weiteren zentralen Position Klarheit. Little entschied zuletzt den spannenden Kampf um die Nummer 1 im Kasten gegen Vorgänger Philipp Schilling für sich.