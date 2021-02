Max Lieberknecht (23, zentrales Mittelfeld) kehrt im Sommer zu Oberligist FC Speyer 09 zurück. Das teilten die Speyerer am späten Montagabend mit. Lieberknecht spielte in der Saison 2016/17 für die A-Junioren des FC 09 und in der folgenden Saison für die Herren. In 25 Verbandsligapartien erzielte er dabei sieben Tore.

Zudem trainierte Lieberknecht die Unter-14-Jährigen und absolvierte seinen Bundesfreiwilligendienst. Über die Stationen TuS Mechtersheim und FC Astoria Walldorf kommt er nun wieder in den Sportpark.

Passt perfekt

Coach Dennis Will: „Wir freuen uns, dass sich Max trotz vielen anderen Anfragen für den FC Speyer 09 entschieden hat. Er ist ein feiner Kicker und überzeugt zudem mit einer Top-Mentalität. Er passt somit perfekt in unser Anforderungsprofil.“

Will sieht seinen Neuzugang auf den Positionen 6, 8 oder 10. Er solle eine Führungsrolle übernehmen.