Max Lieberknecht (23, Mittelfeld) wird in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gegner seiner ehemaligen Vereine FC Speyer 09 und TuS Mechtersheim. Das teilte sein neuer Klub, TSG Pfeddersheim, am Donnerstag mit. Damit geht Lieberknechts Odyssee weiter. Einst von Speyer nach Römerberg ausgezogen, schloss er sich Astoria Walldorf an.

Zu dieser Saison kündigte der FC 09 zunächst die Rückkehr an, ehe sich Lieberknecht vorübergehend dem badischen Verbandsligisten Fortuna Heddesheim anschloss