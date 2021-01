Max Lichti (19), Fußball-Eigengewächs des Oberligisten FC Speyer 09, bleibt dem Verein auch in der nächsten Saison klassenunabhängig erhalten. Das hat der Verein am Montagabend mitgeteilt. Im Sommer sehr nahe an der Startelf dran, verletzte sich der Offenspieler dann und kam erst kurz vor der Corona-Unterbrechung wieder zurück.

„Max ist ein guter Kicker, kann in der Offensive viele Positionen spielen“, sagte Speyers Trainer Dennis Will: „Wir wollen ihm dabei helfen, dass er nach der Verletzung wieder an die Leistungen vom Sommer anknüpfen kann. Dann werden wir noch viel Freude an ihm haben.“