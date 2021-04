Sebastian Langkamp, in Speyer gebürtiger Fußballprofi, hat ein 74-minütiges Debüt in der australischen A-League gegeben.

Im Januar auf den fünften Kontinent zu Perth Glory an die Westküste gewechselt, lief er nun auf seiner Stammposition in der Innenverteidigung auf. Für den Tabellenachten setzte es in Leumeah, einem Vorort von Sydney, eine 0:2-Niederlage beim Macarthur FC.