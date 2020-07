Matthias Lühring bleibt Trainer von Fußball-Bezirksliga-Aufsteiger FC Speyer 09. Was die RHEINPFALZ bereits berichtete, bestätigte am späten Mittwochabend auch der Verein. „Aus dem aktuellen Kader werden 14 Spieler gemeinsam mit in die Bezirksliga gehen“, teilten die Speyerer mit.

Dazu stoßen Conrad Weigel und Julius Augustin-Bühler von den eigenen Unter-18-Jährigen: „Weitere Neuverpflichtungen wird es nicht geben.“ Unter den acht Abgängen schmerzt der Verlust von Torjäger Valentin Ion am meisten. Borislav Custic, Liam Bartz, Sandro di Nunno und Patrick Graf gehen ebenfalls.