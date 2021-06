Steven Kruse (Römerberg) hört nach sechs Jahren als Trainer beim SV Weingarten auf. „Die Entscheidung ist ihm sehr schwergefallen. Doch aus persönlichen und zeitlichen Gründen war ihm die Ausübung des Traineramts nicht mehr möglich“, so SVW-Pressesprecher Soner Elci.

Kruse führte den Verein 2020 in die A-Klasse. Seine Nachfolge tritt sein bisheriger spielender Co-Trainer Raphael Schweitzer (33) an. Schweitzer durchlief seine Ausbildung bei den Stuttgarter Kickers und wirkte als Profi in Estland.

Vor seiner Weingartener Zeit seit 2019 lief er für FC Speyer 09 auf und coachte TuS Mechtersheim II. Er freut sich auf den Wechsel in die Ost-Staffel: „Wir haben kürzere Anfahrten und mehr Derbys. Fast alle Spieler wohnen in der Region der neuen Staffel.“

Vom SV Freisbach kommt unter anderem der in der Gegend bekannte Julien Dessi, Isa Esen von Speyer II und David Butz von Mechtersheim II. Nico Kruse geht zum FV Heiligenstein. Rouven Gauweiler (früher TuS) und Dino Fiducia (FV Berghausen) beendeten ihre Laufbahn.