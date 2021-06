Die SG Harthausen/Weingarten (Frauen-Landesliga) hat einen neuen Trainer gefunden. Robert Braun leitet am Montag, 28. Juni (19 Uhr), seine erste Einheit. Das erste Pflichtspiel als Coach wird gleich ein Finale. Am Sonntag, 18. Juli, treten FV Hanhofen und die SG in Weingarten im Endspiel um den Kreispokal an.

An diesem Tag steigen in Weingarten auch die Finalspiele im Kreispokal der Männer zwischen dem FV Berghausen (A-Klasse) und dem Sieger der Partie SV Altdorf-Böbingen - FSV Schifferstadt II sowie im Rhein-Mittelhaardt Cup zwischen FC Lustadt II und SG Mußbach II.