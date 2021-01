Maximilian Krämer hat mit sofortiger Wirkung Verbandsligist SV Rülzheim verlassen. Der frühere Angreifer von TuS Mechtersheim schließt sich Klassenkonkurrent Bienwald Kandel an. „Er war mit seinen Einsatzzeiten nicht so zufrieden“, erklärte Trainer Patrick Brechtel den Wechsel, bei dem er Krämer keine Steine in den Weg legen wollte.