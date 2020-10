Gianluca Korte (30), in Speyer gebürtiger Fußballer von Drittligist SV Wehen Wiesbaden, hatte ja schon drei Assists für seinen neuen Verein. Aber erst am sechsten Spieltag war es soweit. Der frühere Oberligakicker von TuS Mechtersheim machte sein erstes Punktspieltor für die Hessen: zum 4:0-Endstand in Uerdingen.