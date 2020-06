Gianluca Korte, gebürtiger Speyerer, lässt den SV Waldhof weiter vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga träumen. Denn am Samstag erzielte der offensive Mittelfeldspieler im Heimspiel gegen Viktoria Köln erst den Ausgleich und dann auch noch den 2:1-Siegtreffer. Für wen Korte dagegen in der nächsten Saison Tore schießt, scheint noch ungewiss. Konkurrent Hansa Rostock signalisierte laut einem Medienbericht Interesse am früheren Oberliga-Akteur von TuS Mechtersheim.