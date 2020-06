Gianluca Korte, aus Speyer stammender Fußballer des Drittligisten SV Waldhof, hat zwar seine Torgefährlichkeit konserviert. Aber er ist eben fast der Einzige in seiner Mannschaft, und deshalb hat es auch nichts genützt. Korte, mittlerweile bester Schütze seines Teams, brachte die Mannheimer bei der 2:3-Heimniederlage gegen die Zweite von Bayern München 1:0 in Führung. Damit erzielte er alle jüngsten drei Waldhöfer Treffer. Weiter offen bleibt die Zukunft des Speyerers, der früher für TuS Mechtersheim in der Oberliga auflief. Nun wird er auch mit Tabellenführer MSV Duisburg in Verbindung gebracht, dem Verein seines früheren Trainers Torsten Lieberknecht zu Bundesligazeiten.