Eleftherios Konstantakis, derzeit in der Sportlichen Leitung des FC Speyer 09 am Ball, soll in der Mitgliederversammlung am 11. Februar, Thomas Zander als Vorsitzenden beerben, der den Fusionsclub seit der Gründung anführte. Denn im Verein ende eine Ära, wie er am Donnerstagnachmittag per Presseerklärung verlauten ließ.

Amtsmüde

Auch die Vorstände Matthias Richter (Sport), Thomas Cantzler, Wolfgang Schimmele, und Hans Gräf stehen nach reiflicher Überlegung nicht mehr zur Wiederwahl. Manfred Kniza stelle sich dagegen dem Votum der Mitgliederversammlung. In ihren Begründungen lässt die Vorstandsmannschaft gewisse Amtsmüdigkeit durchklingen.

Der Vorstand werde von sechs auf vier Personen verkleinert, zudem Organisationsabteilungen gegründet, um die Entscheidungsfindung zu straffen. Zur Kandidatur bereit sind Andreas Eichholz (Vorstand Sport), Jürgen Schwartz (Finanzen). Das Trio verfügt über teils jahrzehntelange Erfahrung.