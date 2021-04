RB Leipzig braucht einen Nachfolger für den zum FC Chelsea abgewanderten Timo Werner. Mit Tino Kaufmann hat der Bundesligist nun einen Pfälzer Angreifer verpflichtet. Bis der jedoch in der großen Bundesliga auflaufen kann, wird noch etwa Wasser die Weiße Elster hinab fließen. Schließlich ist der Ex-Speyerer erst 15 Jahre alt.

„Die Koffer sind gepackt. Speyer ade, Leipzig ich komme“, könnte die Ansage von Tino Kaufmann, bisher U15-Regionalliga-Spieler des FC Speyer 09, lauten. Der 15-jährige Fußballer aus Gommersheim wechselt ins Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig (wir berichteten).

Dort freut man sich auf „das nächste verpflichtete Nachwuchstalent. Kaufmann dürfte in der kommenden Saison in der U17-Bundesliga auflaufen“, verkündet der Leipziger Bundesligist auf seiner Homepage. In der abgebrochenen Spielrunde führte Kaufmann mit 15 Treffern die Regionalliga-Torschützenliste an.

Bundesligisten stehen Schlange

Dadurch wurden einige hochklassige Vereine auf den Jungen aufmerksam und unterbreiteten ihm interessante Angebote. Der FC Schalke 04, 1. FC Köln, FSV Mainz 05 und Werder Bremen waren im Rennen. Kaufmann entschied sich für RB. Ein mutiger Schritt für den 15-Jährigen, der das Elternhaus verlassen und vom beschaulichen Gommersheim in die Großstadt Leipzig umziehen wird.

„Leipzig wollte ihn unbedingt haben. Die Bedingungen im dortigen Nachwuchsleistungszentrum sind einfach überragend und wir wollten zudem einfach mal über den Südwest-Tellerrand hinausschauen“, teilte Vater Christian Kaufmann mit. Neben der kostenlosen Unterbringung im RB-Internat einschließlich Verpflegung, Lehr- und Lernmittelfreiheit, freien Stadt- und Heimfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe auch das zugesagte, angemessene Taschengeld die Familie überzeugt.

Schnelle Entscheidung

RB-Chefscout Fabian Blecher habe bei der Beobachtung einer C-Jugend-Partie in Speyer zufällig die Großmutter von Tino Kaufmann angesprochen und gefragt, wer der Vater des „Siebeners“ sei. Nach diesem ersten Kontakt sei alles recht schnell gegangen. RB habe den Fußballer eingeladen, ihm alles gezeigt. Und als das Komplettangebot gepasst habe, sei die Entscheidung gefallen. Bereits morgen erfolge der Umzug nach Leipzig. Ab dem 3. August beginne das volle Trainingsprogramm.

Tino Kaufmann ist begeistert von der Chance: „Ein geiles Angebot. Ich freue mich riesig auf den neuen Lebensabschnitt und bin natürlich auch ein bisschen stolz, bei einem solchen Topverein spielen zu dürfen.“ Die Familie und die Freunde werde er natürlich vermissen. Seine Mutter Bianca Kaufmann, die ihn in der Entscheidung bestärkte, will ihren Jungen trotz der 500-Kilometer-Distanz so häufig wie möglich besuchen und sich auch möglichst viele seiner Einsätze anschauen.

Schnell und extrem torgefährlich

Bereits seit dem sechsten Lebensjahr schnürte Tino Kaufmann bei seinem Heimatverein SV Gommersheim die Fußballstiefel. Sein Ziel war da schon klar: „Ich will Profi werden.“ Weitere Stationen waren der 1. FC 08 Haßloch, Phönix Schifferstadt und der 1. FC Kaiserslautern. Gastspiele absolvierte Kaufmann beim SV Sandhausen. Begeistert äußerte er sich über sein Trainerteam beim FC Speyer 09: „Neben Dirk Strässle von Phönix Schifferstadt waren Thomas und Pascal Heuß die wichtigsten und besten Trainer, die ich bisher hatte. Erst unter ihnen konnte ich mich derart positiv entwickeln und tolle Fortschritte erzielen.“

Seine U15-Truppe beim FC 09 sieht der Torjäger als tolle Mannschaft, mit der er schöne Erfolge feiern durfte. „Es ist nur schade, dass wir wegen Corona die Runde nicht zu Ende spielen konnten und das Pokalfinale ebenso ausfiel wie die Endrunde um die deutsche Futsal-Meisterschaft in Duisburg.“ Sein bisheriger Trainer Thomas Heuß sieht in Kaufmann „einen ehrlichen und gewieften Jungen, der sich durchzusetzen weiß und keinem offensiven Zweikampf aus dem Wege geht, auch wenn es manchmal schmerzhaft sein mag. Seine Schnelligkeit sowie seine extreme Torgefährlichkeit zeichnen ihn besonders aus.“ Deshalb sei der künftige Leipziger ein ganz wichtiger Spieler in dieser „richtig starken Mannschaft“ gewesen, der seinen Beitrag dazu geleistet habe, dass am Ende in der höchsten deutschen Spielklasse dieser Altersgruppe der dritte Rang hinter dem FSV Mainz 05 und 1. FC Kaiserslautern heraussprang.

Drei weitere Abgänge in FC-Jugend

Etwas Entwicklungspotenzial sieht Heuß bei seinem Ex-Schützling noch in der Rückwärtsbewegung sowie beim Schließen der defensiven Passwege. Den Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig begrüßt der Coach: „Für uns ist sein Weggang zwar ein sportlicher und auch menschlicher Verlust, wenn ein junger Spieler aber eine solche Chance bekommt, ist dies extrem positiv zu bewerten. “

Laut Heuß wechseln drei weitere U15-Spieler des FC Speyer zum 1. FC Kaiserslautern und SV Sandhausen. Mit seinen guten Leistungen und Ergebnissen sei das Team auch in den Fokus des deutschen U15-Nationaltrainers Marc-Patrick Meister geraten, der vor Ausbruch der Corona-Krise die Mannschaft vor Ort beobachtete und die Nachwuchsarbeit des FC 09 positiv bewertete.