Yusuf Emre Kasal wird zur neuen Saison Cheftrainer bei Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim. Das hat Sportdirektor Heiko Magin unserer Zeitung mitgeteilt. Der 34-jährige Ex-Profi, ein zentraler Mittelfeldspieler, stieß im Januar 2022 nach Römerberg. Er folgt auf Ralf Gimmy, der nach der Runde seine insgesamt 33-jährige Trainertätigkeit beendet.

Als Berufsfußballer lief Kasal unter anderem für den SSV Jahn Regensburg, SV Waldhof Mannheim und in der Türkei für verschiedene Mannschaften in der ersten bis dritten Liga auf. „Wir hatten drei Kandidaten in der engeren Auswahl. Yusuf hatte uns das beste Konzept vorgestellt. Er passt mit seiner Philosophie am besten in unser Leitbild“, so Magin.

Erst vor Kurzem schloss Kasal als Jahrgangsbester die Trainer- B-Lizenz ab. Nun soll der A-Schein folgen. Kasal kommt auf Empfehlung des Sportlichen Leiters des TuS, Orhan Lokurlu, der ihn schon seit über einem Jahrzehnt betreut. Magin: „Das gemeinsame Ziel lautet, junge und hungrige Spieler weiterzuentwickeln, um ihnen den Weg in höhere Ligen zu ebnen.“