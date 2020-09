In Corona-Zeiten begrenzt auf 350 Zuschauer, aber mit geöffnetem Fan-Treff bestreitet der FC Speyer 09 am Mittwoch (19.30 Uhr) sein erstes Oberligaheimspiel. Dabei lebt der alte Südwest-Schlager gegen Wormatia Worms auf. Karten gibt es nur per E-Mail an info@fc-speyer09.de, wie die Speyerer mitteilten.

Aufgrund des Hygienekonzepts benötigt der Verein in der E-Mail die Anzahl der Tickets (maximal sechs pro Bestellung) mit der Angabe zu Ermäßigungen, Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer aller Kartenbesteller. Die Tickets liegen zur Bezahlung ab 18.30 Uhr am Haupteingang bereit. Diese Vorgehensweise gilt vorerst für alle Heimpartien.