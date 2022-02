Kerem Karademir (24) ist mit sofortiger Wirkung von Fußball-Oberligist FC Speyer 09 zum TuS Niederkirchen (B-Klasse) gewechselt. Das hat dessen Sportlicher Leiter, Ernst Hartmann, am Montag mitgeteilt. Der offensive Mittelfeldspieler stelle eine erhebliche Verstärkung dar.

Karademir kam in dieser Saison in neun Punktspielen des Schlusslichts der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Staffel Süd, zum Einsatz und erzielte am 12. September 2021 beim 3:2-Sieg in Elversberg auch ein Tor.

Bester Schütze

Vor seiner Rückkehr nach Speyer, das er 2017 als A-Junior erstmals verließ und sich dem SV Waldhof Mannheim anschloss, wechselte Karademir in der Winterpause der Saison 2019/2020 vom FV Türkgücü Germersheim zum VfL Neustadt und war bis zum Abbruch der vergangenen Spielzeit Ende Oktober 2020 dessen erfolgreichster Torschütze.