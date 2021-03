Johannes Kölmel (23, Außenbahn) schließt sich zur nächsten Saison Oberligist FC Speyer 09 an. Das haben die Domstädter am Montagabend mitgeteilt. Er kommt von Astoria Walldorf. Für die Badener, TSG Hoffenheim II und 1. FC Köln II bestritt Kölmel 50 Regionalligaspiele. In der Jugend lief Kölmel in seinem Geburtsort auch für den Karlsruher SC auf.

Speyers Trainer Dennis Will: „Wir sind sehr glücklich und stolz, einen solch leistungsstarken Spieler und guten Charakter gewonnen zu haben, der uns ab Sommer ligaunabhängig verstärkt. Johannes ist top ausgebildet. Sportlich wie menschlich ist das für uns ein ausgezeichneter Transfer.“