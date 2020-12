Jule Brand (18) aus Dudenhofen ist gleich in ihrer ersten Saison bei der TSG Hoffenheim eine etablierte Bundesliga-Fußballerin. Brand kam beim Tabellendritten in bislang allen zehn Partien zum Einsatz, zuletzt zumeist in der Anfangsformation, und erzielte ihr erstes Tor.

Beim 5:2-Sieg bei Bayer Leverkusen schlug die frühere Jugendliche des FC Speyer 09 zum 2:1 zu.