Die Trainer der höherklassigen Mannschaften des FC Speyer 09, allesamt aus dem eigenen Stall, für die neue Saison stehen fest. Stefan Feininger betreut weiter die Unter-19-Jährigen in der Regionalliga.

Bei der U18 (Verbandsliga) folgt Ingo Paulsen auf Burak Dogonay, der die Altersstufe einst zur Meisterschaft führte und nun zur U15 (Regionalliga) wechselt. Von dort gehen Lukas Hahl und Moritz Gass zur U16. Rafal Dach kümmert sich weiter um die Verbandsliga-B-Junioren, Carina Schmitt neu um die Verbandsliga-D.

Diese verlässt Patrick Heilman zur U14. Unterdessen kehren die Mannschaften in den Spielbetrieb zurück. Die Bundesliga-B-Juniorinnen setzen am Sonntag (11 Uhr) den Abstiegskampf zuhause gegen SGS Essen fort. Die A-Jugendlichen kamen nicht über 1:1 bei JFG Schaumberg-Prims hinaus.

Famoudou Konate brachte Speyer in Führung, ehe der ganz später Ausgleich fiel. Am Sonntag (13.30) kommt TV Mainz. In der Altersklasse C geht es in der Regionalliga am Samstag (14.30) bei TuS Koblenz um Punkte.