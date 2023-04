Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vergangenen fünf Monate ohne Fußball kann Maxim Kapp nur mit einem nicht zitierfähigen Wort beschreiben. Langweilig, dient er als Alternative an. So oder so: Die kickerlosen Zeiten sind vorbei. Am Dienstagabend durfte der Zwölfjährige zum ersten Mal wieder mit seinen Freunden des FC Speyer 09 trainieren.

Der (Kunst)Rasen hat seine Spieler wieder. Die Unter-Zwölf, -14- und -16-Jährigen machten den Anfang. Am Eingang zum Gelände: Desinfektionsmittel, die zweite Pflichtübung.