Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb können durchaus zufrieden mit dem absolvierten Wochenende sein. Bei einer Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen stachen vor allem die Erfolge der Speyerer A1 und D1 heraus.

In einem vor allem in der zweiten Halbzeit sehr emotionalen Verbandsliga-Derby setzte sich die FC 09-D-Jugend unter Manuel Pertsch 2:1 (1:0) gegen den benachbarten JFV durch: „Wir hatten in der ersten