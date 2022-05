In der Landesliga der D-Juniorinnen führte in dieser Saison kein Weg an der JSG Römerberg vorbei. Die Mannschaft von Trainer Michael Amon kassierte in Hin- und Rückrunde gerade einmal eine Niederlage und ein Remis und holte sich souverän die Meisterschaft.

Trainingsparcours

Die Jugendspielgemeinschaft will den Mädchenfußball weiter fördern. Am kommenden Samstag, 4. Juni, ist auf dem Rasen des FV Berghausen ein Trainingsparcours für Mädchen ab fünf Jahren aufgebaut. Zwischen 14 und 17 Uhr können interessierte Kinder dort ohne Anmeldung trainieren.

Die zuständigen Trainer und Fußballerinnen der einzelnen Mannschaften wollen dort jungen Talenten den Spaß am Ballsport vermitteln. Die JSG Römerberg will die erfolgreiche Arbeit fortführen und den Mädchenbereich weiter ausbauen.