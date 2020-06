Tilmann Jahn (20) verlässt Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim. Der in der Winterpause gekommene Stürmer schließt sich Regionalligist FC-Astoria Walldorf an. Dieter Demmerle, Stellvertretender Vorsitzender der Mechtersheimer, bestätigte den Wechsel am Mittwochabend: „War ja schon vorher ausgemacht.“

„Ich freue mich extrem auf den Start der neuen Saison“, zitieren die Walldorfer Jahn auf ihrer Homepage: „Ich habe mich für den FCA entschieden, weil der Verein alles bietet, um mich persönlich auf bestem Wege weiterentwickeln zu können.“

Die Gegebenheiten seien top: „Außerdem ist es optimal für mich, da ich ab diesem Jahr auch ein Studium in Heidelberg anfangen werde und nach längerer Zeit mal wieder in meiner Heimat Fußball spielen kann.“

Astoria-Trainer Matthias Born: „Er ist ein junger Spieler, der uns mit seiner Körperlichkeit, Robustheit und seinen fußballerischen Fähigkeiten im Offensivspiel guttut.“