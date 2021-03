Tilmann Jahn hat den Deckel draufgemacht, als Astoria Walldorf am Samstag in der Regionalliga der Fußballer 6:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf gewonnen hat. Jahn, in der vergangenen Saison für Oberligist TuS Mechtersheim im Einsatz, erzielte das 4:0. Walldorf schöpft nun wieder neue Hoffnung im Abstiegskampf.