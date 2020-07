Zwei weitere Fußballvereine wagen sich in Corona-Zeiten an Vorbereitungsspiele. TuRa Otterstadt (B-Klasse) erwartet am Sonntag (15 Uhr) SV Schauernheim. Ordner gewährleisten vor Ort die Einhaltung der Corona-Bestimmungen durch die Zuschauer. Die neu gegründete Frauen-Elf des FV Hanhofen bestreitet am Samstag (13 Uhr) ihren Auftakt bei SpG Dielheim/Wiesloch.