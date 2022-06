Die IGS Speyer hat am Dienstag den Regionalentscheid des Fritz-Walter-Cups für Schüler erreicht. In der Osthalle gewann der Gastgeber vor den Speyerer Gymnasien Friedrich-Magnus Schwerd und Hans Purrmann. Es folgten die zweiten Mannschaften aus der IGS, von Purrmann und Schwerd.

Im Endspiel gewann die IG gegen das Schwerd 3:1 nach Strafstoßschießen. Die Partie um Platz ging an das HPG (2:1 über IGS). Der Turniersieger erreichte in der Vorrunde mit 2:0 gegen Purrmann II und 1:0 gegen das Schwerd das Halbfinale, in dem es ein 2:0 gegen die eigene Zweite gab.