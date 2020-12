Kevin Hoffmann (30), seit dieser Saison Kapitän bei Oberligist FV Dudenhofen, bleibt dem Zweiten der Südgruppe auch in der kommenden Saison erhalten. Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Montag mitgeteilt.

In dieser Runde macht Abwehrchef Hoffmann alle neun Spiele mit und erzielte drei Tore. Kober sprach von einer überragenden Entscheidung. Nach den Zusagen aus dem Funktionsteam um Trainer Steffen Litzel macht sich der FVD nun also an die Verlängerungen des kickenden Personals, und der Kapitän ging beispielhaft voran.