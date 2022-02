Wenige Tage vor seinem 73. Geburtstag erlag am Sonntag im südschwedischen Beddingestrand der frühere Weltklassetorhüter des 1. FC Kaiserslautern, Ronnie Hellström, einem Krebsleiden.

In seiner Kaiserslauterer Zeit zwischen 1974 und 1984 wurde unter seinem Namen eine Kosmetik-Filiale in der Speyerer Salzgasse betrieben. Bei der Eröffnung des Geschäftes war der in Malmö geborene schwedische Nationalspieler anwesend.