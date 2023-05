Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

A-Klassist FV Heiligenstein startete am 1. Juli in die Sommervorbereitung und möchte dieses Jahr mit Trainer Frank Drieß im gesicherten Mittelfeld landen.

Die vergangene Saison spielte die A-Klasse noch in zwei Staffeln, und der FVH platzierte sich auf dem letzten Platz in der Hauptrunde. In den Abstiegs-Play-offs sicherte sich die Truppe dann den dritten