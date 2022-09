Celine Hauk ist neue Trainerin der B-Juniorinnen von RB Leipzig. Zuletzt belegte Hauk mit dem FC Speyer 09 einen sensationellen dritten Platz in der Bundesligagruppe. Nun tritt sie mit den Sächsinnen in der Landesklasse Nord gegen männliche C-Junioren an. Los geht’s mit einem Heimspiel am Sonntag (10.30 Uhr) gegen JFV Neuseenland.