Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 treffen am Samstag (14 Uhr) in ihrem letzten Bundesligaheimspiel auf den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen. Neben vielen Mädchen bedeutet es dabei auch für Trainerin Celine Hauk nach einer überragenden Saison den Abschied aus Speyer.

Nichts spruchreif

Hauk kommunizierte vor einigen Wochen ihre Entscheidung vereinsintern, nachdem sie im Sommer erstmalig das Vertrauen als Cheftrainerin erhielt. „Ich habe bereits früh mit offenen Karten gespielt, sodass der Verein reagieren konnte. Wohin es mich im Sommer verschlagen wird, ist aber noch nicht spruchreif.“ Valentin Isaak übernimmt zum beim FC 09.

Noch ohne Niederlage in der Rückrunde, stehen die Unter-17-Jährigen mit 41 Punkten aus 20 Spielen auf Platz drei. Am Samstag spielen die Domstädterinnen Zünglein an der Waage bei der Meisterschaftsentscheidung. Leverkusen liegt punktgleich mit Tabellenführer FSV Gütersloh und braucht einen Sieg.