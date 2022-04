Mittelfeldspieler Eric Häußler (24) bleibt auch in der kommenden Saison an der Iggelheimer Straße, wie der Verein mitteilte. Ob Häußler auch weiter dem Oberligateam angehöre, stehe wegen beruflicher Gründe nicht fest. Dudenhofen stellt weitere Mannschaften in der A- sowie B-Klasse.